Martin Hirsch : "Il faut aider les hôpitaux"

Les hôpitaux parisiens sont "soulagés" par les mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi lors de son allocution télévisée. "Elles sont extrêmement importantes pour qu'on puisse soigner", affirme Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Les établissements parisiens prennent déjà en charge des patients, y compris des cas graves, et sont en train d'étendre leur capacité. Quand pourra-t-on mesurer les premiers effets du confinement imposé depuis ce mardi ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.