Martinique : craintes pour le tourisme face aux nouvelles mesures sanitaires

Les annulations se multiplient en Martinique à cause de l'isolement d'une semaine des voyageurs de toutes les provenances. Les professionnels du tourisme sont découragés. Le secteur qui redémarre va subir un nouveau coup d'arrêt. Depuis l'annonce du gouvernement, plus de 15 % des clients de l'hôtel "Le Bakoua" ont déjà annulé. Yves Jacquet, directeur général de l'établissement, estime que ce n'est pas son rôle "de surveiller les clients s'ils sortent". Quant aux hôteliers et aux restaurateurs, ils ont perdu près de la moitié de leur chiffre d'affaires en un an. Un nouveau coup dur alors que la haute saison démarre à peine. Pourtant, le département affiche un des taux d'incidence les plus bas de l'Hexagone. Il ne recense qu'un peu plus de 21 cas pour 100 000 habitants. Cette nouvelle restriction a donc du mal à passer. Seule bonne nouvelle : pas de septaine prévue pour les vacanciers de retour en métropole pour le moment.