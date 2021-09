Martinique déconfinée, la saison sauvée ?

Après 40 jours d'interdiction, les Martiniquais retrouvent les plaisirs de la baignade en mer. "Ça fait au moins un mois et demi qu'on n'a pas été à la plage et ça fait du bien", témoigne l'un d'eux. Bien que le rassemblement ne soit pas autorisé et le pique-nique interdit, l'accès à la plage est perçu comme un compromis très sympathique. Cet assouplissement est permis par l'amélioration du contexte sanitaire pour la cinquième semaine consécutive en Martinique. Synchronisation parfaite pour un couple de touristes bretons. "Maintenant tout déconfine et on va en profiter à fond", avoue-t-il. Les sauveteurs sont de retour, tout comme les professionnels du nautisme. Dans les restaurants, le service à table a repris seulement à midi. Et dans les hôtels, les plannings de réservation se remplissent enfin. De quoi redonner de l'espoir au secteur du tourisme, un des piliers de l'économie aux Antilles. Le contexte sanitaire reste toutefois fragile. Les déplacements à moins de dix kilomètres du domicile sont soumis à dérogation et le couvre-feu à 19h est maintenu.