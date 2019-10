Paris La Défense Arena va accueillir le "Marvel Universe Live!"

Spiderman, Thor, Iron Man, Captain America et tous les héros Marvel sont attendus Paris La Défense Arena du 18 au 20 octobre pour un grand spectacle intitulé "Marvel Universe Live!". Un show qui met en scène la bataille des héros contre les forces du mal. Des cascadeurs de haut vol, des techniciens et toute une équipe ont travaillé dur pour monter une représentation où rien n'est impossible pour les super-héros. Nous avons assisté au spectacle à Londres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.