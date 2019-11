Le 13h - Mask Singer débarque sur TF1

De la Thaïlande aux États-Unis, la contagion du Mask Singer n'épargne personne. Ce jeu mondialement connu sera diffusé sur TF1 ce 8 novembre 2019 à 21 heures. Il consiste à deviner l'identité de douze personnalités de tous horizons, dissimulées derrière des costumes spectaculaires. Leur mission est d'interpréter le mieux possible une chanson. En face d'eux se trouvent quatre enquêteurs tenus de deviner qui se cache derrière chaque masque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.