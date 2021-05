Masque à la plage : des règles différentes des Alpes-Maritimes au Var

Sentir la caresse du vent sur son visage, prendre un bon bol d'air, c'est enfin possible sur les plages de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Un arrêté préfectoral autorise en effet à tomber le masque sur le littoral et dans les parcs et jardins. Une joie retrouvée pour les habitants. Si le port du masque n'est plus obligatoire ici, c'est parce que le taux d'incidence dans le département n'est plus que de 125 pour 100 000 habitants, soit bien en dessous de la moyenne nationale de 245. Le département des Alpes-Maritimes est le seul à avoir assoupli le port du masque. Dans le Var, département voisin, celui-ci demeure obligatoire. Certains habitants ne comprennent pas. Cet été, les plages risquent d'être bien remplies. Michel Kaidomar, conseiller municipal de Saint-Raphaël (Var), redoute de voir les masques polluer l'eau et le sable de sa ville. Pour ce chef d'un service de réanimation, le masque n'a pas sa place sur la plage. Pour l'heure, rien n'indique que le non-port du masque sur les plages pourrait devenir la règle partout cet été.