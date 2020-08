Masque obligatoire partout à Paris : déjà des revirements dès la première matinée

Depuis ce vendredi, le masque est désormais obligatoire en extérieur à Paris. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité et dont l'utilité rend sceptique la plupart des médecins. Par ailleurs, les règles manquent de clarté. Même les agents de la ville ne s'y retrouvent pas. Pour l'heure, ces derniers assureront surtout une action pédagogique avant de sanctionner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.