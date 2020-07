Masque obligatoire dans certaines rues de Quiberon après la découverte de cinq cas positifs

À Quiberon (Morbihan), les mesures sanitaires ont été renforcées après la découverte de cinq cas positifs au coronavirus. Par précaution, la mairie oblige le port du masque dans la rue commerçante et le long du boulevard en bord de mer. Ces deux axes sont très fréquentés en cette saison. La municipalité a également installé une zone de dépistage au pied de la mairie. Les autorités appellent à la vigilance et au respect des gestes barrières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.