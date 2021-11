Masque, vaccin, école : le résumé des annonces d'Olivier Véran

Face à la fulgurance du virus, le gouvernement resserre la vis. À partir de ce samedi, tous les Français de plus de 18 ans seront éligibles à la dose de rappel. Le délai avec la précédente injection est réduit. Il passe de six à cinq mois. Si vous ne faites pas ce rappel, votre pass sanitaire sera désactivé sept mois après la dernière dose. Une mesure en vigueur à partir du 15 janvier. Pour les non-vaccinés, les tests PCR et antigéniques seront valables dans le pass sanitaire pendant 24 heures. Le masque fait son grand retour en intérieur. Il sera désormais obligatoire dans les bars, les restaurants et les musées. C'est également le cas en extérieur pour les grands rassemblements, comme les marchés de Noël. Dans les écoles maternelles et primaires, le gouvernement a décidé de ne plus fermer de classe dès le premier cas. Si un élève est positif, il est écarté et tous les autres devront systématiquement se faire tester. Ils ne pourront revenir en classe qu'avec un test négatif. Le gouvernement mise plus que jamais sur la vaccination avec l'objectif de vingt millions de doses de rappel dans les deux prochains mois. TF1 | Reportage N. Gandillot, E. Duboscq