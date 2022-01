Masques en tissu : des fabricants en difficulté

Cette entreprise avait pourtant le vent en poupe. Ses vêtements personnalisés se vendaient partout dans le pays, mais le premier confinement a tout bouleversé. Pour participer à l'effort national, en deux mois, les couturières ont fabriqué ici plus de 100 000 masques en tissu. "La notion d'argent n'avait pas lieu à ce moment-là", raconte Vincent Bernard, le dirigeant. Mais leur élan est loin d'être récompensé, la production de masques ne rapporte rien et gonfle artificiellement leur chiffre d'affaires. Vincent découvre qu'il est exclu du fonds de solidarité. Sans aides, l'entreprise sombre. Tout le monde dans l'entreprise est affecté. Inès fait partie de ceux qui restent mais qui doivent changer de métier. "On est triste de ce qui se passe. Je vois mes collègues partir petit à petit et je me demande ce que je vais devenir", lance-t-elle. Le directeur a voulu rebondir en créant une marque textile 100% française, mais les financements ne suivent plus. Le seul espoir pour lui serait que l’État débloque sa situation. Il veut encore y croire. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche