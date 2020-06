Masques et chaleur : la difficile équation

Les fortes chaleurs rendent le port du masque de plus en plus difficile. À Lille (Nord), les températures sont de 28 degrés à l'ombre. Nombreux sont ceux qui sortent sans leur masque et préfèrent le porter à la main. Certains ont pris toutes les précautions pour se protéger des rayons du soleil. D'autant plus que le mercure va continuer à grimper avec 30 degrés attendus cet après-midi.