Masques et gels hydroalcooliques : comment les choisir ?

Le masque est indéniablement le premier produit qui a envahi vos vies. Pour le choisir, certains d'entre vous privilégient le confort, d'autres le prix. D'autres enfin, mettent un point d'honneur sur l'esthétisme. Mais personne ne parle d'efficacité. Un vrai masque chirurgical, s'il respecte la norme EN 14683, filtre les virus à plus de 95%. Pour les masques en tissu, attention ! Il y a ceux de catégorie 1, très filtrants, et ceux de catégorie 2 qui filtrent le virus à moins de 70%. L'autre incontournable des rayons n'est autre que le gel hydroalcoolique. Mais savez-vous comment bien le choisir ? La mention "virucide" est ce qui compte avant tout. Et pour détruire le virus, il faut que le gel contienne au moins 70% d'alcool. Pour en être certain, vérifiez qu'il respecte la bonne norme, à savoir la norme EN 14476. Quant au prix, il est plafonné par le gouvernement à 13,19 euros la bouteille d'un litre. Si vous en trouvez de beaucoup moins cher, c'est peut-être un gel qui élimine les bactéries et non les virus.