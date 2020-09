Masques et gestes barrières : les incohérences irritent

Même avec le casque intégral, les motards sont tenus de porter un masque contrairement aux cyclistes. De même, si les joggers peuvent courir librement, les piétons, eux, sont obligés d'être masqués. Des mesures qui laissent perplexes. Et bien qu'il soit interdit de rassembler plus de dix personnes sur la voie publique, une foule a accueilli les compétiteurs du Tour de France à l'arrivée. Les incohérences n'ont jamais été aussi nombreuses aux yeux des Français.