Masques : les conseils pratiques pour un usage efficace

En cette période de déconfinement, le masque est devenu un outil indispensable. On en distingue deux types sur le marché : les masques chirurgicaux et les masques en tissu. Quelle différence y a-t-il entre les deux ? Comment choisir son masque ? Au bout de combien de temps faut-il le changer ? Comment le laver ? Nos conseils pour l'utiliser efficacement.