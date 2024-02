Massif central sous la neige : le soulagement des professionnels

Qu'importe si le temps est encore un peu gris, tout le reste est blanc. Les vacanciers retrouvent immédiatement des couleurs. Alors ce samedi, plus d'un tiers des pistes sont enfin ouvertes. Et avec de nouvelles chutes de neige depuis ce samedi matin, les pisteurs agrandissent encore un peu plus le domaine skiable. "On va varier entre 15,20 jusqu'à parfois un mètre de neige sur certaines pistes. Pour les deux semaines qui arrivent, c'est l'idéal", déclare Matthieu Escalle, directeur du service des pistes à Super-Besse (Puy-de-Dôme). Résultats, ces touristes venus de Maine-et-Loire, à plus de 400 kilomètres d'ici, ont bien conscience d'être arrivé au bon moment. En attendant, sur les routes de la station, on redouble d'attention pour le chassé-croisé des vacanciers. Avec une cinquantaine de centimètres de neige fraîche au bas de la station, cette fois, c'est certain, personne ne va bouder son plaisir. "C'est génial oui ! Autant les moniteurs, les loueurs, les restaurateurs étaient ravis de cette neige qui tombe au bon moment, un peu tardive, mais au bon moment. Il n'y a plus qu'à enchaîner ! ", dit Julien Corny du restaurant "La bergerie" TF1 | Reportage G. Frixon, T. Flament