Massif des Vosges : des pièges anti-VTT posés au sol

Gaétan Borda a eu beaucoup de chance. Jeudi dernier, ce jeune vététiste a fait une chute qui aurait pu lui être fatale. En pleine descente, il a été victime d'un piège odieux : des dispositifs artisanaux placés sur les sentiers souvent masqués par des feuillages. Des câbles tendus en travers des chemins et des planches à clous peuvent entraîner des chutes très graves. Gaétan aurait été sauvé par son casque et son téléphone. Avant de perdre connaissance, il arrive à prévenir sa mère qui le trouve au bord d'un chemin escarpé. Le massif des Vosges est de plus en plus fréquenté. Randonneurs et vététistes condamnent ces agissements fermement, mais les adeptes du vélo s'estiment stigmatisés. Selon les randonneurs rencontrés, la cohabitation semble tout à fait possible. Pour l'association SOS Massif des Vosges, les VTT représentent une nuisance pour le calme des randonneurs mais surtout pour les sentiers eux-mêmes. Ils sont creusés par les nombreux passages des deux-roues. Il va pourtant falloir cohabiter.