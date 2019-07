Massif jurassien : le Coni'fer attire les touristes

Le Coni'fer est un train à vapeur touristique du XXème siècle qui attire chaque année près de 10 000 passagers. Il sillonne les forêts de sapins, dans le massif jurassien, depuis plus de cent ans. Perché à 1 000 mètres d'altitude, ce voyage dans le temps permet de vivre l'expérience du passé. Notons que cette ligne de chemin de fer a été remontée par un groupe de passionnés après avoir été détruite au milieu du XXème siècle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.