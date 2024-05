Mastroianni : quand Chiara devient Marcello

Et si Chiara Mastroianni se réveillait un jour persuadée d’être son père ? Au point de se comporter comme le ferait Marcello Mastroianni. Le réalisateur, Christophe Honoré, est un ami de longue date de l’actrice. Il a donc osé lui soumettre l’idée. "Quand j’ai commencé à avoir cette idée, j’avoue, je me suis dit que Chiara va refuser. Et donc, j’ai demandé l’autorisation de réfléchir là-dessus et elle m’a dit "si tu fais de ma vie une comédie, je suis d’accord"", raconte le réalisateur. "Ça m’amusait. J’avoue qu’il y avait quelque chose de très audacieux", confirme l'actrice. Une fantaisie dans laquelle tous les acteurs jouent leur propre rôle. Catherine Deneuve joue donc Catherine Deneuve, mère de Chiara Mastroianni. Le film a replongé les deux actrices dans leurs souvenirs personnels. Chiara, qui ressemble beaucoup à son père, a semé le trouble sur le tournage. C’est un film rempli de nostalgie et qui nous replonge dans le cinéma d’antan, la dolce vita et quelques autres scènes culte de Marcello Mastroianni. TF1 | Reportage S. de Vaissière, D. Blondeau