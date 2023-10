Match concert : le rugby est une symphonie !

Ceci n'est pas un concert de musique classique. Le commentaire est assuré en direct par les 80 musiciens amateurs, avec une touche d'humour et de poésie. Le chef d'orchestre a l'œil rivé sur son écran. Il s'adapte en temps réel. Quand les Irlandais sont sous la pression des joueurs Néo-Zélandais, France Gall retentit dans la salle de concert avec un message clair : "Résiste ! Prouve que tu existes". Le public est conquis, applaudit autant pour le concert que pour le match. Un concert match entièrement gratuit, les 1 400 places disponibles ont été réservées en à peine quinze minutes. Une expérience unique pour tout le monde. "Beaucoup d'émotions après ce premier match. C'est la première fois que je vis quelque chose comme ça. De sentir à la fois l'énergie des musiciens et musiciennes, de voir l'évolution du match et d'entendre le public qui réagit, c'est complètement étourdissant", confie le chef d'orchestre Nicolas Simon. Du french cancan aux chants du sud-ouest, une ambiance rugby à la Philharmonie de Paris, temple de la musique classique, c'est aussi ça les joies du sport. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Gatineau, B. Deleporte