Match France-Uruguay : Edinson Cavani sur le banc des remplaçants

Le président de la Fédération uruguayenne de football a annoncé à la presse locale qu'Edinson Cavani ne serait pas titulaire lors du match France-Uruguay. Cependant, il serait encore sur le banc des remplaçants et pourrait rentrer si son équipe sera en difficulté.