"A Nancy, les salles de classe seront nettoyées trois fois par jour", assure son maire Mathieu Klein

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, Nancy a imposé le port du masque en centre-ville au début du mois d'août. Son maire, Mathieu Klein, explique également être prêt pour la rentrée scolaire. Il explique que les salles de classe seront nettoyées trois fois par jour et que, si cela s'avère nécessaire, trois services se succéderont à la cantine.