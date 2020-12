Maths : les petits Français encore pointés du doigt

Ce mardi matin, il y a cours sur les fractions dans une classe de CM2. Ici, pas de cahiers car on expérimente une méthode innovante en découpant des feuilles de papier. Cependant, tous les enfants n'ont pas la même facilité. Par ailleurs, l'Hexagone fait figure de mauvais élève dans cette matière. Selon une dernière étude internationale, nous arrivons en queue du classement derrière tous les pays développés du monde à l'exception du Chili. Nous sommes également loin derrière la moyenne européenne. Au pire, 15% des élèves de CM1 ne maîtrisent pas du tout les fondamentaux. Première explication à ce phénomène : les enseignants, eux-mêmes, ne sont pas suffisamment formés. Si les résultats chutent depuis 25 ans, c'est sans doute parce que la formation française est basée sur la seule théorie. "On est dans un enseignement très abstrait des équations mathématiques et des concepts", estime Eric Charbonnier, analyste éducation. Alors que dans les autres pays, on apprend les maths en manipulant les objets ou en regardant des vidéos.