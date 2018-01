Matignon veut réorienter l'épargne des Français vers les PME

L'épargne des Français atteint les 4 800 milliards d'euros. Seulement 10% sont investis dans les entreprises. Car en matière d'investissement, les Français préfèrent les placements sûrs. Pour apporter plus de liquidités aux entreprises, Matignon veut réorienter cette manne d'argent vers des investissements dans les PME. Une table-ronde a eu lieu ce lundi 22 janvier 2018 à l'Assemblée nationale entre le gouvernement, les banquiers et les assureurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.