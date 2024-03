Hommage aux victimes du terrorisme à Arras : les moments forts de la cérémonie

Une cérémonie très émouvante ce lundi matin. Une comptine chantée par de jeunes choristes lillois et des colombes lâchés vers le ciel pour dire le respect des élèves et des professeurs pour Dominique Bernard, assassiné à Arras il y a cinq mois. Des élèves de Samuel Paty, tués en 2020, témoignent également. L'hommage est adressé à toutes les victimes du terrorisme. "Les terroristes nous attaquent, nous atteignent, nous touchent, mais ils ne nous feront jamais céder. La France reste et restera le pays des savoirs et de la transmission, le pays de la culture et de la révérence", affirme le Premier ministre, Gabriel Attal, dans son discours. Un soliste du cœur de l'armée française chante Jacques Brel. Le titre avait déjà été interprété en 2015 pour les victimes des attentats du 13 novembre. TF1 | Reportage B. Augey, S. Hembert, S, Bougriou