Matinée ensoleillée au bord de la Méditerranée

Il brille sur le petit port de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône). Alors que les pêcheurs s’activent, d’autres en profitent pour une pause ensoleillée. C’est comme un petit coin de paradis. Et en terrasse, la béatitude d’une matinée de printemps. "Que demander de mieux ? Pas besoin d’être riche !", se vante un habitant. La vie est moins pénible au soleil. Et avant la saison estivale et l’arrivée de touristes, une parenthèse de tranquillité. "C’est un petit village dans les nuages. C’est encore un petit coin reculé. Et la Côte Bleue est magnifique", décrit une dame. Seuls le grincement des amarres et le clapotis des vagues troublent le silence. Les plaisanciers, eux, commencent leur ménage de printemps. Jouir de ce que la Méditerranée peut offrir. Et pour ceux qui ne travaillent pas ce jeudi, le programme est tout trouvé, et plutôt chargé : des parties de pétanque. Petit rappel s’il en fallait : la vie est belle à Carry-le-Rouet. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Miara