Matinée glaciale dans l’Ain

Figeons l'instant et le thermomètre avec moins quatre degrés. Ouvrons les yeux si tant est que le brouillard le permette. Dans la Dombes, cela fait des jours qu'ils n'en sortent pas et qu'ils espèrent enfin briser la glace. "Je ne pense pas que le soleil arrive. Ça va être comme hier", "c'est déprimant", "c'est joli, puis c'est bon pour la nature", lancent des habitants. Alors, prenons la mesure de la température avec les plus résistants. Il gèle, mais il faut bien malgré tout tracer la route. Est-ce vraiment un temps pour partir en vacances ? Aucun doute pour Eric et Catherine, mais ils ne mettront pas le nez dehors. Comprenez-les, ils arrivent du sud. "On sort juste faire pipi au chien et on rentre de nouveau", confie Eric. Mais alors, comment sortir du brouillard ? Nous avons bien une idée et nous ne sommes pas les seuls. Figurez-vous que les fleurs de Valentin font du bien. Pour faire fleurir le printemps, comptez sur Jean-Yves. Dans sa pépinière enchantée, il se moque bien d'être givré. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel