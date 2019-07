Maurice Chevrolet, un passionné de la Marine

Direction Saint-Bonnet-de-Joux, en Saône-et-Loire, pour rencontrer Maurice Chevrolet. Passionné par la Marine, cet homme de 91 ans a réussi à construire une maquette de plus de deux mètres du cuirassé Richelieu, son coup de cœur. Il lui a fallu cinq ans pour confectionner cette réplique composée de 6 800 pièces et dotée d'une impressionnante artillerie. Après celle-ci, Maurice Chevrolet travaille sur une deuxième maquette du Richelieu, deux fois plus grande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.