Maurice Hacot avait reçu en morse la demande d'armistice des Allemands

A l'époque de la Grande Guerre, le morse tenait une grande place dans les télécommunications. Une anecdote relate ce qui s'était passé le 5 novembre 1918 à six heures du matin. Au centre radio-télégraphique de la tour Eiffel, le caporal Maurice Hacot avait reçu en morse un message émanant de l'état-major allemand. Ce dernier demandait à ce que les pourparlers de l'armistice commencent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.