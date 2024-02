Maurice Olivari : disparition d'une grande voix de TF1

C’était une figure dans notre chaîne. Maurice Olivari, témoin et conteur pendant plus de 40 ans des soubresauts de l’actualité, a incarné le grand reportage. Après des débuts à l’ORTF, il rejoint TF1 en 1976 et devient très vite correspondant aux quatre coins du monde : à New York, à Bangkok, ou encore à Hong Kong. Mais son ancrage, c’est à Rome qu’il le trouve. Il sera le correspondant de TF1 en Italie pendant plus de vingt ans, devenant notamment un pilier du 13H de Jean-Pierre Pernaut. De là, il raconte avec sa voix rauque la vie quotidienne de nos voisins transalpins, leurs petits travers, non sans humour. Et puis, bien sûr, il ne manquait pas un déplacement du pape à l’étranger. Chaque fois qu’il l'a fallu, la rédaction l’envoyait d’ailleurs toujours loin de ses bases, sur les terrains de guerre en Libye ou en Irak. Parmi ses plaisirs chaque année, les fastes du Carnaval de Venise, dont il savourait la magnificence. Un grand merci Maurice, pour toutes ces années ! TF1 | Reportage M. Scott, M. Vienot