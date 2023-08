Mauvais temps pour les récoltes

Plus il avance sur sa parcelle, Grégory Le Guillou, agriculteur de Plouyé (Finistère) se rend compte des dégâts causés par le vent et la pluie des dernières semaines. "Ce blé a baissé en qualité. Il sera refusé pour la consommation humaine", rapporte-t-il. La moisson vient enfin de commencer avec deux semaines de retard. Impossible de démarrer avant à cause de l'humidité. Chez Grégory, en juillet, 141 millimètres de pluie ont été enregistrées alors que les normales saisonnières ici avoisinent 86 millimètres. Le blé récolté devra donc être séché dans ces immenses silos. Il n'y a pas que les céréales qui ont souffert de la météo. Dans les Côtes-d'Armor, ces tomates ont beau être protégées sous serre. C'est le déficit de lumière qui nuit au rendement. "On peut estimer que sur le mois de juillet, on va perdre un kilo de récolte de tomates par mètre carré", explique Dominique Picard, producteur de tomates à Penvénan. Seul point positif de cette météo grise et pluvieuse, pas de pénurie d'eau de pluie pour irriguer les cultures. Les bassins sont remplis. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher, L. Leray