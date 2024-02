Mauvaise signalisation des travaux, que faire en cas d'accident ? Le 13H à vos côtés

Le fils de Catherine a roulé sur une plaque cachant un trou non signalé. Son assurance lui demande de faire un constat pour se faire rembourser des dégâts, mais les entreprises qui ont effectué les travaux se renvoient la balle. D’abord, il est important d'identifier les protagonistes de l'histoire, notamment le gestionnaire de voirie et l'autorité de police compétente pour mettre leur responsabilité en jeu. Pour demander réparation, apportez la preuve en lien de causalité entre le dommage que vous avez subi et l'absence ou la mauvaise signalisation des travaux. Pour cela, montez un dossier. Prenez des photos, recueillez des témoignages de personnes qui auraient vu l'accident. Élaborez ensuite votre déclaration, et envoyez-la à votre assurance. Cette dernière va vous demander de payer une franchise, que vous demanderez ensuite à vous faire rembourser par le gestionnaire de voirie. L'organisme a deux mois pour répondre. Dans ce cas-là, le Défenseur des droits peut également vous aider pour éviter de prendre un avocat et d'engager une procédure devant le tribunal administratif. T. Coiffier