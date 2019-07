Maxime Le Forestier, 50 ans de carrière et toujours la même envie de poésie

Près de 50 ans après la sortie de son premier album, Maxime Le Forestier dévoile un nouvel opus "Paraître ou ne pas être". Celui-ci est composé de dix chansons qui parlent du monde d'hier et d'aujourd'hui, sans nostalgie. Dans l'un de ses titres, ce grand nom de la chanson française signe une collaboration avec son fils Arthur. Dans ce duo, ils évoquent un ruisseau cher à leurs cœurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.