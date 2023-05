Mayotte, la destruction du bidonville commence

Les tractopelles sont entrées en action dès 7h30 ce lundi matin dans ce bidonville de Mayotte. Les habitants ont été évacués pour permettre la destruction de 135 cases de tôle insalubres. Certains ont du mal à quitter leurs logements. Depuis plusieurs jours, ils s’affairent pour sauver ce qui peut l’être. Près de 40 familles, des Français et des étrangers, en situation régulière doivent être relogées. "On n'a nulle part où aller. Tout ce qu’on a est en train d’être démonté. On nous donne une maison, mais c’est de l’autre côté de l’île", confie un d'entre eux. Depuis un mois, les centaines de gendarmes et policiers déployés sur l’île pour l’occasion attendaient de pouvoir enfin débuter l’opération "Wuambushu". Après plusieurs rebondissements, la justice vient de donner son feu vert. Ces démolitions ne régleraient pourtant pas tous les problèmes. En démolissant les bidonvilles, l’État a tant aussi lutté contre l’insécurité et l’immigration clandestine. La destruction de ce quartier va prendre toute la semaine. TF1 | Reportage B. Guénais, A. Tochny