Mayotte, les évacuations suspendues par la justice

Ils étaient prêts à intervenir dans le bidonville de Koungou et commencer la destruction de centaines d'habitations insalubres, mais la justice de Mayotte dit non. Les 1 800 forces de l'ordre sur l'île devront encore attendre. Pourtant, leur mission ne s'arrête pas. Ce mardi matin encore, ces gendarmes luttent contre ces bandes criminelles qui sèment le chaos à Mayotte, et que l'opération Wuambushu veut démanteler. Dans le bidonville qui échappe pour l'instant à sa destruction, c'est le soulagement qui règne. Dans ces maisons en tôle, sans eau courante ni électricité, vivent des centaines de clandestins avec leurs enfants. La justice demande des garanties de relogement, car des personnes en situation régulière, comme ce père de cinq enfants avec un titre de séjour, vivent là aussi. Toutes ces maisons sont construites sur des pentes très raides, il n'y a aucune stabilité là. Démolir une seule de ces maisons pourrait détruire toutes les habitations autour, même celles qui sont légales, et c'est un risque trop important pour les juges de Mayotte. TF1 | Reportage I. Bornacin, Q. Danjou