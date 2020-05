Mayotte, seul département d'outre-mer en rouge

A Mayotte, le virus circule encore activement. Dans ce département d'outre-mer, on compte désormais 800 cas de Covid-19 et 44 hospitalisations dont neuf en réanimation. Dans les bidonvilles, les familles vivent dans de petites cases en tôle et avec la température, impossible d'y rester confiné. Il est également difficile de respecter les gestes barrières et de se laver les mains, faute d'eau courante. Beaucoup redoutent que le virus ne se propage davantage avec un déconfinement.