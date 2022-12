Mbappé-Messi : le match des étoiles

Entre Messi et Mbappé, le cœur des Français ne semble pas vraiment balancer. Le duel s'annonce serré entre les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, bientôt 24 ans, impressionne le monde entier par ses accélérations, et ses cinq buts déjà inscrits lors de cette Coupe du Monde. En face, Lionel Messi, 35 ans, nommé sept fois meilleur joueur du monde, réalise également un Mondial exceptionnel. Il a aussi marqué cinq fois, mais il a peut-être une motivation supplémentaire : "Il a beaucoup gagné de chose dans sa carrière, mais il n’a pas encore gagné la Coupe du Monde", commente Bixente Lizarazu, ancien défenseur de l’Équipe de France. Psychologiquement, Kylian Mbappé a un avantage sur Lionel Messi. En trois confrontations, en club ou en sélection, le Français n’a jamais perdu face à l’Argentin. Et sa plus belle victoire, c’était il y a quatre ans, en huitième de finale de la Coupe du Monde, Lionel Messi doit, lui aussi, très bien s’en souvenir. TF1 | Reportage T. Coiffier, W. Wuillemin, A. Barrier