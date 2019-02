Méaudre : la neige abondante et le soleil font le bonheur des vacanciers

Les vacances commencent bien pour les chanceux de la zone B. A Méaudre, un beau ciel bleu, du soleil, de la neige et un paysage digne de carte postale font pâlir d'envie ceux qui ne sont pas en vacances. Avec ces conditions de ski très agréables, petits et grands s'élancent à cœur joie sur les pistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.