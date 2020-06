Les forains mécontents de l'interdiction des petites fêtes

Après plusieurs mois sans aucune rentrée d'argent, les forains qui avaient prévu de participer à la fête de Sainghin-en-Weppes (Nord) ne peuvent toujours pas reprendre leur activité. Alors que la fête devait ouvrir ce samedi, le maire a finalement décidé de l'interdire. Pour manifester leur mécontentement, les forains ont effectué des blocages de la circulation dimanche. Et malgré les tentatives de discussions, le maire reste campé sur sa position. De leur côté, les forains ont décidé de s'installer coûte que coûte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.