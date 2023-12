Médecin déconventionné : ça change quoi pour le patient ?

Pour ses problèmes de hanche, Michel a pris rendez-vous avec ce médecin non conventionné. La consultation lui coûte 50 euros, deux fois plus que le tarif de base, mais dure plus longtemps. Du temps supplémentaire pour mieux examiner, le docteur Lerouge est passé de 40 patients par jour il y a encore quelques mois à 25 aujourd'hui. Il choisit ses tarifs entre 30 et 50 euros la consultation, et les adapte en fonction du budget de ses patients qui ne sont plus remboursés par la sécurité sociale. Ghislaine, elle, est satisfaite de ses derniers rendez-vous. Dans le pays, près de 900 médecins généralistes ont quitté le système conventionné. Il y quelques mois, nous avions rencontré le docteur Paliard, il a retrouvé un rythme de vie décent depuis qu'il n'est plus conventionné. Avec ce système, la prise de rendez-vous est aussi plus rapide. Aujourd'hui, il faudrait en moyenne six jours pour obtenir un créneau chez un généraliste. TF1 | Reportage M. Debut, F. X. Menage, B. Agirbas