Médecin "fantôme" : la chambre régionale des comptes de Bretagne épingle l'hôpital de Quimperlé

Dans un document publié le jeudi 21 décembre, la chambre régionale des comptes de Bretagne évoque une situation bien connue à Quimperlé, dans le Finistère. Un médecin absent depuis 30 ans aurait été maintenu parmi les effectifs et continuait à être grassement rémunéré par l'établissement hospitalier de cette ville. La facture s'élève à 5,5 millions d'euros, une situation ubuesque qui interpelle largement la population. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1.