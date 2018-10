Médecine vétérinaire : il y a de moins en moins de jeunes diplômés pour exercer dans la "rurale"

Le docteur Jean-Yves Gauchot parcourt quotidiennement d'inombrables kilomètres sur les petites routes du Périgord. Il effectue chaque jour un trajet d'au moins 30 minutes d'une ferme à une autre. Ce vétérinaire continue d'exercer en milieu rural afin de venir en aide à des éleveurs toujours plus isolés. Beaucoup de ses confrères ont délaissé veaux, vaches et cochons souvent pour des raisons économiques. En Dordogne, près de trois quarts des vétérinaires ne se déplacent plus dans les élevages. Les jeunes praticiens préfèrent largement privilégier le soin des animaux de compagnie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.