Médecins en grève, le tacle d'Élisabeth Borne

Le docteur Saïd Ouichou, médecin généraliste, est gréviste. Et même s’il accueille quand même ses patients, il est totalement solidaire avec ses confrères qui ont fermé leur cabinet. Alors forcément, les déclarations d’Élisabeth Borne, qui considère que ce n’est pas responsable de faire grève, ont du mal à passer auprès de ce professionnel de santé. "Je trouve que c’est malhonnête, et c’est une façon de nous faire taire", dit-il. C’est la même incompréhension chez certains patients. Le médecin en voit une quarantaine par jour en ce moment. Un peu plus loin, autre illustration du malaise des professionnels de santé. Les urgences de l’Hôpital Saint-Joseph à Marseille (Bouches-du-Rhône) doivent faire face à une multiplication d’arrêt-maladie. Il y avait six infirmiers malades sur sept dans le service. L’accueil est régulé. Ici, les urgences ont connu un pic d’activité depuis le début de la grève des généralistes. Mais pour des syndicalistes, il ne faut pas opposer les soignants entre eux. Les généralistes demandent une revalorisation du tarif de la consultation. Ils seront dans la rue pour manifester le 5 janvier. TF1 | Reportage L. Hure, E. Binet, F. Miara