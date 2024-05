Médecins, labos... le reste à charge passe à deux euros

Dès ce mercredi, consulter un médecin sera moins bien remboursé. La participation forfaitaire augmente d'un euro. Les mineurs, les femmes enceintes et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle ne sont pas concernés. Il n'empêche, cette médecin ne comprend pas pourquoi des économies sont faites sur le dos de la majorité des patients. Elle estime que l'accès aux médecins traitants doit être remboursé intégralement. Le reste à charge passe alors d'un à deux euros chez le médecin ; c'est 1 euro en pharmacie et pour un acte paramédical, 4 euros pour les transports médicaux, et 20 euros par jour de séjour à l'hôpital. En laboratoire d'analyses, la participation d'un patient augmente aussi d'un euro par consultation. Mauvaise nouvelle pour Françoise, elle vient ici une fois par semaine. La majorité des patients ici ne paient pas. C'est leur mutuelle et l'assurance-maladie qui remboursent le laboratoire. Le prix de l'analyse ne va pas augmenter. Le reste à charge sera prélevé lors du passage chez le médecin pour une ordonnance. TF1 | Reportage I. Blonz, L. Romanens, A. Crunchant, F. Maillard