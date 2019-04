Les médecins du Nord demandent plus de sécurité

L'Observatoire sur la sécurité des médecins a dévoilé un bilan très inquiétant sur les agressions contre eux. Les chiffres ont augmenté de 9% en 2018. Il s’agit pour la plupart d’agressions verbales ou physiques, parfois graves, des menaces ou encore des vols. Ces violences touchent notamment les régions d'Île-de-France et de l'Occitanie. Face à cette situation, l'ordre des médecins réclame des mesures d'urgence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.