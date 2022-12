Médecins : pourquoi des cabinets seront fermés demain

Il a fallu annuler tous les rendez-vous prévus pour jeudi et vendredi. Comme plusieurs milliers de médecins partout dans l'Hexagone, les deux médecins généralistes de ce cabinet médical seront en grève. Médecin depuis 25 ans, le docteur Yann Jegu fait grève pour la toute première fois. À force d'enchaîner les journées rallongent, il réclame une augmentation du tarif de la consultation. "Il y a 25 ans, un médecin gagnait très bien sa vie avec quinze consultations par jour. Là, actuellement, pour avoir le même type de revenus, il faut au moins 30 consultations. Et 30 consultations, c'est énorme", rapporte-t-il. Mais il y a aussi l'administratif, des dossiers à remplir qui prennent de plus en plus de temps et qui effraient les jeunes médecins. "Le soir, je finis à 21 ou 22 heures pour de la paperasse", affirme le docteur Barbara Dumonet. Un ras-le-bol entendu par les patients croisés ce mercredi matin. Certains grévistes réclament même un doublement du tarif de la consultation pour atteindre 50 euros. Si leurs revendications ne sont pas entendues, une nouvelle journée de grève pourrait avoir lieu le 26 décembre. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin