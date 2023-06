Médicaments : encore trop de mauvaises habitudes

Une femme ramène des médicaments périmés à la pharmacie. Près d’un Français sur trois considère pourtant que dépasser la date de péremption ne serait pas forcément dangereux. Or, cela peut s’avérer inefficace et les patients s’exposent à des effets secondaires indésirables, parfois dangereux. Même chose lorsqu’on ne respecte pas la dose ou la durée du médicament prescrit, y compris les plus anodins, comme le paracétamol. Peu de personnes semblent avoir conscience des conséquences de cette pratique. La prise d’un médicament doit être adaptée à chaque patient. Mais pour rendre service, une personne sur deux a déjà donné son traitement à un proche qui présente les mêmes symptômes. Pour éviter cela, l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) lance une nouvelle campagne et rappelle notamment qu’on doit prendre les médicaments uniquement sur la prescription de son médecin ou sur les conseils de son pharmacien. Pour éviter le gaspillage ou la surconsommation, l’Hexagone pourrait s’inspirer de certains pays, comme les États-Unis, où les médicaments sont vendus à l’unité. TF1 | Reportage A. Basar, I. Rachati, M. Kouho