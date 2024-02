Médicaments : enfin un remède contre les pénuries ?

C'est déjà une chance que Pontgibaud (Puy-de-Dôme), 750 habitants environ, compte deux pharmacies. Mais ici, en milieu rural, les pénuries de médicaments ont tout de suite des conséquences. Alors, le pharmacien du village passe entre dix et douze heures par semaine à chercher auprès de ses fournisseurs les molécules nécessaires aux habitants. Pour aider ses patients, il s'est abonné à un service qui montre où les médicaments sont disponibles autour de lui. Le gouvernement a pour objectif de renforcer l'information pour que patients et médecins sachent où trouver leurs cachets. L'État envisage de libérer ses stocks stratégiques pour produire plus de molécules. Pour palier le problème de rupture de stock, il existe une solution légale : vendre les cachets à l'unité. Aujourd'hui, si le médecin nous prescrit un cachet pour sept jours, on se retrouve parfois avec des plaquettes en trop. Le gouvernement compte convaincre les fabricants de nous vendre des boites de différentes tailles. Cela évitera les gâchis et donc les pénuries. D'autres discussions ont eu lieu pour relocaliser les usines pharmaceutiques dans l'Hexagone et rapprocher les stocks disponibles des patients français. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Emeriau, C. Olive