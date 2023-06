Médicaments : relocaliser pour éviter les pénuries

Dans cette pharmacie, plusieurs patients ont récemment fait face à des problèmes de pénuries de médicaments, comme le Doliprane et les antibiotiques. "Il faut que la fabrication de médicaments revienne en France", lance une patiente. Pour ce pharmacien, la situation devient intenable : "En ce moment, la pénurie s'accentue énormément sur toutes les pharmacies. Et c'est des pénuries qui deviennent nationales", rapporte Lionel Amsellem. Pour faire face à cette situation, le gouvernement va soutenir la relocalisation de 25 médicaments dans l'Hexagone, ce qui va permettre à cette entreprise d'élargir sa production. Douze médicaments supplémentaires sortiront bientôt de cette usine. Cet effort devrait permettre de réduire la tension sur de nombreux médicaments, notamment sur la morphine et les traitements contre le cancer. Pour que cela fonctionne, l'Etat va devoir soutenir ces entreprises pharmaceutiques sur le long terme. Cette aide sera de 160 millions d'euros. Dans le pays, près d'un tiers des patients est confronté à des pénuries. Plus de 3 000 médicaments manquent dans les officines. L'Hexagone dépend à plus de 60 % des importations en provenance de Chine. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, C. Bayle, D. Paturel