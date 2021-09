Médicaments : vers la fin des pénuries dans les pharmacies ?

Il suffit de voir les tiroirs de cette pharmacie pour s’en rendre compte. Des médicaments manquent, ici et là, une dizaine aujourd’hui. Par exemple, le Spasfon, efficace contre les douleurs de ventre, est absent ici. Comment l’expliquer ? Défaut de qualité ou capacité de production insuffisante ? Le pharmacien, Alexandre Mallet, a une autre idée : "un problème de prix". Pour éviter les pénuries, les laboratoires français doivent désormais constituer un stock de médicaments de deux mois. Des médicaments essentiels pour ne pas mettre en danger les patients. Dans ce cabinet médical, la mesure rassure aussi. Bernard Legrand n’arrive pas toujours à prescrire les bons médicaments à ses patients. Une pénurie alarmante. "Elle met en danger le patient (...) On a eu régulièrement des médicaments qui étaient en rupture, or non changeables, donc c’est l’arrêt du traitement qui se passait", explique-t-il. L’année dernière, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a enregistré plus de 2 400 signalements de pénurie, un chiffre en hausse.