Médiévales de Tiffauges en Vendée : voyage au temps des chevaliers

C'est un voyage dans le temps. Nous voilà propulsés au milieu d'une bataille au XIVe siècle. Les coups sont durs mais ils ne feront pas de victimes car c'est une reconstitution, un jeu entre adultes passionnés. Tous ici sont des amoureux du Moyen Âge. Leurs armes, leurs costumes et leurs techniques de combat sont fidèles à l'histoire. Pour eux comme pour les visiteurs, l'immersion est totale. Pendant deux jours, 300 reconstituants venus de toute l'Europe simulent le siège du château de Tiffauges. Tous en habits d'époque, certaines en tenues d'apparat. Les vivres sont assurés par Arnaud, l'expert de la cuisine médiévale. Il tire toutes ces recettes des manuscrits d'époque. Sa mère, qui l'aide à la vente, a vite été convaincue. "C'est une explosion de saveurs au niveau du palais", explique celle-ci. Les visiteurs sont conquis par ses goûts d'antan. Au marché des artisans, Rudolf frappe l'acier chauffé à plus de 800 degrés. Il lui faudra plus de huit semaines pour former un casque. Il est l'un des derniers armuriers dans l'Hexagone.